Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak
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Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak

28.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:57

Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı ve "Survivor 2030" ifadelerini kullandı. Hakan'ın bu paylaşımındaki gerçek ise ortaya çıktı.

Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınlayan Çalhanoğlu, "Survivor 2030" ifadelerini ve imza emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.

YILBAŞI PROGRAMINA KATILDI

Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu.

Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Yılbaşı' programında sahne alacak
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:57:24. #1.14#
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