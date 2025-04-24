A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin eski yönetimlerinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp, cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olası bir seçim için başkan adaylığını açıklayacak. Peki, Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkan adayı olacak mı?

HAKAN BİLAL KUTLUALP FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Hakan Bilal Kutlualp geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, FENERBAHÇENİN önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin eski yönetimlerinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp, cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olası bir seçim için başkan adaylığını açıklayacak.

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş, iş dünyasında başarılı bir işadamı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kutlualp, özellikle turizm, tekstil ve muz ticareti alanlarında etkin olmuştur. Fenerbahçe camiasında "Muz Kralı" olarak tanınan Kutlualp, kulübün önemli transferlerinde büyük rol oynamıştır.