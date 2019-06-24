Hakan Balta'nın çocukları Kuran-ı Kerim öğreniyor!

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, oğulları Çağrı'nın Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"NE MUTLU BANA"

Kendisine birçok mesaj geldiğini açıklayan Balta, "Herkese tek tek yanıt veremedim. Çocuklarıma öğretmekle yükümlü olduğum çok şey var. En başta tabii ki dini, örf ve adetleri... Ne mutlu bana ki onlar da çok açıklar verdiklerimize. Umarım daim olurlar" paylaşımında bulundu.