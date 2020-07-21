Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor Teknik ekipte değişikliğe giden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, yeni sezonda eski futbolcusu Hakan Balta'yı kulübeye dahil edecek. Futbolculuk döneminde 11 sezon sarı kırmızılı formayı terleten ve 2018 yılında emekli olan 37 yaşındaki Balta'nın 2 yıl sonra Florya'ya antrenör olarak geri döneceği öğrenildi.

Pandemi sonrasında ritim tutturamayan Galatasaray, yeni sezon için kulübedeki isimlerde de değişikliğe gidiyor. Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alacak. 2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, böylelikle 2 yıl sonra kulübe geri dönecek ve yeni sezonda Terim'in kurmaylarından birisi olacak. DAVALA AYRILIYOR Galatasaray'ın son hafta oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı, Terim'in yardımcısı Ümit Davala'nın son maçı olacak. Davala, Habertürk kaynaklı habere göre gelecek sezon Florya'da olmayacak. Davala'nın boşluğunu Hakan Balta'nın doldurması bekleniyor. 11 SENE TER DÖKTÜ Galatasaray'daki futbolculuk döneminde 4 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 3 Türkiye Kupası kazanan Hakan Balta, sarı kırmızılı formayı 11 sezon terletti. 37 yaşındaki eski futbolcu, 2007 yılında Manisaspor'dan transfer edilmişti.