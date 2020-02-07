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Hakan Arıkan ameliyat oldu

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Hakan Arıkan ameliyat oldu.

07.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:13
Hakan Arıkan ameliyat oldu

Kayserispor kalecisi ameliyat oldu.


Hes Kablo Kayserispor file bekçilerinden Hakan Arıkan sağ diz kapağından ameliyat oldu. Sarı Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Hakan Arıkan, sağ diz kapağı yağ yastıkçığı sıkışma sendromu nedeniyle 6 Şubat tarihinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde ameliyat edilmiştir. Yaklaşık 4 haftalık tedavi ve sportif rehabilitasyon sonrası takım ile çalışmalara başlaması öngörülmektedir" denildi.


Hakan Arıkan ameliyattan çıktıktan sonra takım arkadaşlarından Hasan Hüseyin, Nurettin Korkmaz ve Emre Demir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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