Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, "Özellikle son dönemde ülkemizde iktidarın değiştirilmesi anlamında dış güçlerin, küresel ve kapitalist güçlerin ekonomik verilerle oynama noktasında bir çalışma yürüttüğünü hepimiz gördük, görüyoruz ve bu çalışmalar da devam ediyor." dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulu'na katılan Öz, gazetecilere, 39 yıldır amaçlarının çalışanların hak ve hukukunu korumak olduğunu söyledi.

Ülkenin salgın ve kış şartları nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini anlatan Öz, Türk milletinin yaşanan tüm sıkıntıların üstesinden geleceğine yürekten inandığını belirtti.

Öz, yaşanan süreçte tüm çalışanların fedakarca mücadelede yerini aldığına işaret ederek, çalışanlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Asgari ücrete uygulanan yüzde 50 civarındaki artışın 12 milyon çalışanın geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini aktaran Öz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çalışanları her dönemde her koşulda desteklediği için, çalışanlardan yana iradesini ortaya koyduğu için teşekkür etmek istiyorum. Şüphesiz asgari ücretteki artış bütün çalışanlarımız açısından da belirleyici bir taban ücret oluşturacak." diye konuştu.

Yaşanan salgın sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini hatırlatan Öz, tüm bunların yanında bazı güçlerin ekonomik veriler üzerinden Türkiye'ye saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öz, şunları kaydetti:

"Bugün gördük ki son 3-4 aylık süreç içesinde bir taraftan kur üzerinden, bir taraftan altın fiyatları üzerinden bir taraftan da faiz üzerinden ülkemizin üzerinde bir çalışma yapılıyor. Özellikle son dönemde ülkemizde iktidarın değiştirilmesi anlamında dış güçlerin, küresel ve kapitalist güçlerin ekonomik verilerle oynama noktasında bir çalışma yürüttüğünü hepimiz gördük, görüyoruz ve bu çalışmalar da devam ediyor. Dolayısıyla bütün bunların karşısında bir taraftan sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet, özellikle kurla bağlantılı olarak yapılan çalışmalara karşı bir cevap verdiler. Diğer taraftan da çalışanların günün ekonomik koşulları karşısında özellikle yeni gelinen sürecin içinde çalışanların özellikle tüketimde ihtiyaç duydukları maddelerde gıda başta olmak üzere meydana gelen artışı dikkate alarak çalışanlardan yana bir irade ortaya kondu. İnanıyorum ki bu irade çalışanlarımızı büyük oranda rahatlattı. Önümüzdeki süreçte ne olur bilemeyiz ancak temenni ediyoruz ki, ekonomik veriler yerine otursun, piyasa biraz daha rahatlasın. Bununla beraber üretim, istihdam, ihracat kaynaklı bakış açısıyla birlikte yeni asgari ücretle beraber çalışanlarımız biraz daha rahat etmiş olacak."