Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret
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Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.

- Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret

İSTANBUL - Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında özel konukları vardı. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu takımı ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı Teknik Direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret
Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret
Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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