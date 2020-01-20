Haftalık burç yorumları 20 - 26 Ocak: Burçları bu hafta neler bekliyor?

20.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:43

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 20 - 26 Ocak haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Hafta sosyal aktivitelerle başlayıp, kariyer konularıyla bitebilir. İlişkilerde ve ortaklıklarda anlaşma ve uyumu sağlamak için uygun enerjiler var. Maddi sözleşmeler aniden bozulabilir. Aile, ev ve gayrimenkul konularında şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Ummadığınız bir yerden para gelebilir.

BOĞA : Bekarlar arkadaş çevrelerinden birisiyle gönül ilişkisine geçiş yapabilirler. Evliler ise; yakın çevre desteğiyle iş bağlantıları yaparak kazanç elde edebilirler. Boyun ve kemiklerle ilgili sağlık sorunlarına dikkat. İç sesinize ve etrafınızdaki kadınlara güvenirseniz, bu hafta sizin için iyi olacaktır.

İKİZLER : Yolculuk, uzak akrabalarla ilgili problemlerle, hukuk ve eğitim konuları ön planda olabilir. Haftanın ikinci yarısında ise; ödemeler, ek gelirler, kredi ve ameliyat gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak maddi konulara çözüm bulabileceksiniz. Sevgi ilişkilerinde ise olumlu gelişmeler var.

YENGEÇ : Kardeş veya yakın arkadaşınızla tartışma riskinizin yüksek olduğu bir hafta. Ödemeler, krediler, evlilik ve ortaklı işlere yoğunlaşabilirsiniz. Aldanma ve kandırılmanız mümkün. Haftanın ikinci yarısında, iç sesinize güvenerek ve kadınlardan destek alarak hayalinize ulaşabilirsiniz.

ASLAN : Günlük rutinlerle, sağlıkla uğraşabilir veya evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz. Çocuk veya sevgiliniz yüzünden ekstra harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında; hukuk, eğitim, yurt dışı konularında veya uzak akrabalarınızla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK : Çocuk ve aşk konularındaki sorumluluklar ağır gelebilir. Salı veya çarşamba günü; eş, ortak veya kardeşinizden alacağınız destekle istediğiniz konuma gelebilirsiniz. Ailenizden bir kadının yardımıyla ödemelerinizi yapabilir, kredi bulabilir, maddi ve manevi yaralarınızı sarabilirsiniz.

TERAZİ : Aile, ev, gayrimenkul konularına yoğunlaşabilirsiniz. Eşinizle ve orta iş arkadaşlarınızla ani kırıcı diyalog riskine dikkat etmelisiniz. Aklınız ve iç sesinizin ortak yönlendirmesiyle; istifa edebilirsiniz. Günlük hayatta çok da hoşlanmadığınız bir kadının desteğini alıp, şaşırabilirsiniz.

AKREP : Kardeş ve yakın çevrenizdeki problemlerin kısmen hafifleyeceği bir hafta. Kendinizi daha enerjik ve neşeli hissedebilirsiniz. Günlük hayatta bir kadınla aniden sorun yaşama riskine dikkat. Ailenizden hem maddi, hem de sevgi desteğini rahatlıkla alarak rahatlayabileceksiniz.

YAY : Maddi kazançlar ve ödemeler haftanın ana teması. Aniden bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Özellikle eşinizin aile büyüklerine karşı fevri çıkışlar yapma riskiniz yüksek. Kardeş veya yakın arkadaşınızın desteğiyle aşk ve para konularında çözümler bulabilir, psikolojik olarak rahatlayabilirsiniz.

OĞLAK : Hafta boyunca tamamen bire bir sizinle ilgili konularla ilgileneceksiniz. Bazı oğlaklar işten ayrılabilirken, bazıları da mevcut statüsünü kaybedebilirler. Ailenizden kaynaklı bereketiniz artabilir. Aklınız yerine, iç sesinize daha çok güvenmeniz bu dönem sizin için daha yararlı olacak.

KOVA : Daha sakin ve içe dönük olsanız da; enerjik ve pozitif yanınız devreye girecek. Enerjinizi kariyeriniz ve konumunuzla ilgili çalışmalara yönlendireceksiniz. Yakın arkadaş ve kardeşlerle dürtüsel tepkiler nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Ancak sorun büyümeden çözme fırsatı da var.

BALIK : Hafta başında içe dönük, hafta sonuna doğru ise daha aktif olabilirsiniz. Maddi konular yüzünden, eşiniz veya ortağınızla öfke patlamasına bağlı problem yaşama riski yüksek. Sakin olmaya çalışmak ve fevri çıkışlar yapmak, hiç bir şeyi çözmeyeceği gibi, yangına benzin taşımak olur.