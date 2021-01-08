Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı?
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Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı?

08.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:15
Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı var ve kurum ve kuruluşların büyük çoğunluğu kapalı olacak. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konular arasında borsa çalışma saatleri yer alıyor. Peki borsa saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu borsa kapalı mı, açık mı, hisse senedi alınır mı?

Binlerce vatandaş Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? sorularını araştırıyor. Borsa, belli saatler arasında işlem gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en önemli borsası olan Borsa İstanbul gibi kurumlar çalışma saatleri dışında hizmet vermiyor.

HAFTA SONU BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Binlerce vatandaş Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? sorularını soruyor. Borsa, resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40akşam 18:05 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani hafta sonu borsa kapalı oluyor.

HAFTA SONU HİSSE SENEDİ ALINIR MI?

Borsa İstanbul Pazartesi ve Cuma günleri arasında hizmet verir. Hafta sonu, yani Cumartesi ve Pazar işlem yapılamaz. Dileyen vatandaşlar, yatırım hesabından hisse senedi alımını hafta sonu da gerçekleştirebilir, fakat işlem hafta içi işleme sokulur.

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