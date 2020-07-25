Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet alev aldı
Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
25.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:53
Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Yasevim İlgüz'ün kullandığı 22 ABB 509 plakalı motosiklet, kavşaktan ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, savrulan motosiklet bir kafenin camekanına çarparak alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletteki alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Motosikletin çarptığı kafede yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: AA