Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'in sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edildiğini belirterek 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'in sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edildiğini belirterek 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Doğu Anadolu ekibi, Göztepe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Karim Hafez ve Ertaç Özbir'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı siyahlılar söz konusu açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Karim Hafez'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 4 - 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Ertaç Özbir'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sırt adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, durumu maç günü netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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