Hadise Kendisine "Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim" Diyen Serhat Akın'a 1 TL'lik Dava Açıyor
Hadise, kendisi için "Eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" diyen Serhat Akın'a 1 TL'lik maddi ve manevi dava açıyor.
Hadise, eski futbolcu Serhat Akın'ın, "Eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" sözlerini mahkemeye taşıyor. Şarkıcı, "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın" sözleriyle sert karşılık verdiği Akın'ın "Yanlış anlaşıldıysam affola" özrünü kabul etmedi.
1 TL'LİK DAVA AÇIYOR
Hadise, kadınlara örnek olsun diye eski futbolcuya, 1 TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Açıklamalarından dolayı sosyal medyada tepki çeken Akın, önceki gün Hadise'yle tanışma anında çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" notunu yazdı. Bu hareketi yüzünden takipçileri tarafından eleştirilen eski futbolcuya Instagram'dan, "Haksızsın, sen de kertenkeleye benziyormuşsun" ve "Burnunu çek, Hadise'yi görelim" gibi yüzlerce mesaj geldi.
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birde çıkmış bütün kadınlar adına açtığını söylüyor davayı. birileride çıkar senin ülkemizin ahlakını çökertmeye çalıştığını söyleyerek dava açarsa ne olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çirkin herif.sen önce aynaya bak utanmaz.seni kim ne yapsın? sen hadisenin tırnağının ucu olamassın.hadise seni kabul etseydi sen onun her gün ayaklarına kapanıp teşekkür etsen yine yetmezdi mal gerizekalı...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben Allah''ın yaratığı hiç birşeye çirkin demem çünki o herşeyin en güzelini yapar. Yalnız bunu çekinmeden söyleyen insan bence yüreginden şüphe etsin çünki kötü yürekli insalar acımasız olur düşünmeden herşeyi yapar ve söyler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arkadaş bir gün evinde ziyaret eder dertler biter. Çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır hehe.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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acunun yancıları acun olmasa millet sizi unutmuştu be acunun sayesinde polemiklere girip gündemde kalmaya çalışıyorlar arap atı falan ulan serhat evli adamsın millete örrnek olacağına gerçi bunlarda namus kavramıda farklıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır