Hackerlardan Yemeksepeti'ne yanıt: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız

Çevrimiçi sipariş verme sitesi Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada kullanıcıların kişisel verilerinin çalındığı iddiaları yalanlanırken, hackerların kaynağı belli olmayan verilerle fidye istedikleri belirtildi. Hackerlar'dan Yemeksepeti'ne yanıt ise gecikmedi.

YEMEKSEPETİ'NE 1 HAFTA SÜRE VERDİLER

Yemeksepeti'nin yalan söylediğini belirten hackerler, sistemi nasıl ihlal ettiklerini şirketin bilmediğini söyledi. Şirkete 1 hafta süre verdiklerini belirten hackerlar, "Yemeksepeti çalışanlarının açık adreslerini ve telefon numaralarını herkese açık yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

"YEMEKSEPETİ'NİN KOMİK BASIN DUYURUSUNU OKUDUK"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, hackerların yeni açıklamasını sosyal medyadan paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yemeksepeti'nin komik basın duyurusunu okuduk. Yalan söylüyorlar çünkü sistemi nasıl ihlal ettiğimizi bilmiyorlar. Yemeksepeti çalışanlarının açık adreslerini ve telefon numaralarını herkese açık yayınlayacağız. Onlara verdiğimiz süre 1 haftadır."

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