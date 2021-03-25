Hacizli gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu
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Hacizli gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu

25.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:02
Hacizli gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde hacizli olduğu için açıkta bekleyen Ro-Ro gemisi, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde hacizli olduğu için açıkta bekleyen Ro-Ro gemisi, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Hacizli olduğu için 10 yıldır körfezden ayrılamayan Aqua Herkules isimli Ro-Ro gemisi dün gece fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Demir zincirlerinin koptuğu değerlendirilen gemi sürüklenerek Payas-Dörtyol açıklarında karaya oturdu. Gemide mürettebatın bulunmadığı, yakıtının olmadığı, makinelerinin ve jeneratörünün de çalışmadığı öğrenildi. Geminin tehlike yaratmaması için hava şartları iyileştiğinde çekicilerle tekrar İskenderun Körfezi açıklarındaki park alanına çekileceği bildirildi.


Hacizli gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu
Hacizli gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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