Hacıkebir köyüne "Güneş Enerji Sistemi"

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde, Güneş Enerji Sitemi kurulması çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde, Güneş Enerji Sitemi kurulması çalışmalarının başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Hacıkebir köyünü ziyaret ederek köye yapılacak olan Güneş Enerji Sistemini yerinde inceledi. Güneş enerjisini elektriğe dönüştüren sistemin çalışmasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Hacıkebir Köyü Muhtarı Müslüm Onur, yaptığı açıklamada, Köyümüzün su ihtiyacını karşılayan su pompasının yüksek gelen elektrik faturasını karşılamak için Güneş Enerji Sistemi'nden yararlanmak istedik. Hacıkebir köyü Efeler Yolu'nda bulunan su pompasının yanına kurulum çalışmalarına başladık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı