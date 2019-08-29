Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuarı kapılarını açtı

29.08.2019 15:04

Hac ve umre turizminin birden çok firmayı bir araya getirdiği Türkiye Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuarı'nın ikinci gününde de sektör temsilcileri buluştu.



Hac ve umre turizminin birden çok firmayı bir araya getiren Türkiye Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuarı'nın ikinci gününde de sektör temsilcileri bir araya geldi. Fuarda Suudi Arabistan'dan olmak birçok Arap ülkesinden katılımlar olurken acenteler fuara gelen misafirlere bilgiler verdiler. Hac ve umre fiyatları ile ilgili bilgi veren acente sahibi Hasan Hüseyin Alyüz, "Umre fiyatlarının en düşük 800 dolar en yüksek 2 bin dolar olduğunu aktarırken, hac fiyatları ise 20 bin liradan 60 bin liraya kadar çıkmaktadır" dedi.



"İnternet üzerinden umre hizmeti"



Fuar ile ilgili bilgi aktaran Fuar Koordinasyon Başkanı Mustafa Kılıçoğlu, "Her sene düzenlediğimiz fuarımızın bu sene 21'incisini Türkiye'de düzenliyoruz. Fuarımızın amacı Türkiye'deki seyahat acentelerimizi, Suudi Arabistan'daki otelcilerle, turizm firmalarıyla ve yemek firmalarıyla buluşturma noktasında bir araya getirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Fuarımızın bugün son günü ve halkımıza da açtık oldukça yoğun geçmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız fuarımıza geldiğinde Medine ve Medine'de hangi otellerde kalacakları ile ilgili bilgi alacaklar, şirketleri tanıyacaklar, yeni açılan otel gruplarını tanıyacaklar. Umre eskisi gibi değil bir yenilik oldu. Tamamen artık internet üzerinden sistemle hizmetle veriliyor. Ben buradaki fuarımızın acentelerimizi ve vatandaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.



Fuarın Türkiye'ye katkısında da bahseden Kılıçoğlu, "Öncelikle buraya gelen yabancı misafirler Türkiye'yi tanıyorlar. Ekonomik açıdan da otellerin, restoranların, doluluk oranları artıyor. Ayrıca, hediyelik eşya satan firmalarda bu durumdan olumlu etkileniyorlar. Her açıdan Türkiye'ye katkısı oluyor. Buda bizi oldukça mutlu ediyor. Bu tür fuarların her zaman yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Umre fiyatları 800 dolardan başlayıp, 2 bin dolara kadar çıkıyor"



Umre fiyatlarından bahseden acente sorumlusu Hasan Hüseyin Alyüz, "Hac ve umre konusunda yakın otellerimiz ve uzak otellerimiz olmak üzere ekonomik, lüks ve orta kesime hitap eden fiyat listelerimiz vardır. Taban olarak yakın mesafelerde servisli otellerimiz vardır ve ayrıca yürüme mesafesinde otellerimiz vardır. Umre fiyatlarımız paket halinde olarak yaklaşık 800 dolardan başlayıp, 2 bin dolara kadar da çıkmaktadır" dedi.



Hac fiyatları 20 bin lira ve 60 bin lirayı arası değişiyor



Hac fiyatlarından da bahseden Alyüz, "Hac malum Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği fiyatlar nispetinde belli oluyor. Otel fiyatları ekonomik olarak ikili odalarda kalan kişiler 30 bin lira civarında, üçlü odada kalanlar ise 27 bin lira civarında, oluyor. Bu fiyatlar Kabe'nin yakınlığına göre değişiyor. Yaklaşık 350 kişilik otellerde hacılarımıza hizmet vermekteyiz. Hacca götürdüğümüz inşaları genelde rehber hoca olarak hocalarımız ve diyanet işleri başkanlığımız verdiği hocalarla hizmet veriyoruz. Kabe'nin yakınlığına ve uzaklığına göre genel olarak hac fiyatları en düşük 20 bin lira, en lüks olarak da 60 bin liraya bulmaktadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA