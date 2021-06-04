Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu

Ekim ayında kariyerini sonlandıran Rus karma dövüş sanatçısı Habib Nurmagomedov, emekliliğin tadını çıkarıyor. Futbola olan tutkusuyla bilinen eski dövüşçü geçen gün arkadaşlarıyla maç yaptı. Futbolda da oldukça yetenekli olan Habib, attığı golden sonra Brezilyalı efsane golcü Ronaldo'nun sevincini taklit etti. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Rus dövüşçüye beğeni yağdı.