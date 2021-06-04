Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu
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Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu

Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Ekim ayında kariyerini sonlandıran Rus karma dövüş sanatçısı Habib Nurmagomedov, emekliliğin tadını çıkarıyor. Futbola olan tutkusuyla bilinen eski dövüşçü geçen gün arkadaşlarıyla maç yaptı. Futbolda da oldukça yetenekli olan Habib, attığı golden sonra Brezilyalı efsane golcü Ronaldo'nun sevincini taklit etti. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Rus dövüşçüye beğeni yağdı.

Habib Nurmagomedov arkadaşlarıyla yaptığı maçta attığı golden sonra Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya selam çaktı. Rus dövüşçü golün mutluluğunu Ronaldo'nun meşhur sevinciyle yaşadı.

KOYU BİR REAL MADRİD TARAFTARI

Bu anları Instagram'da takipçileriyle paylaşan Habib'e beğeni yağdı.32 yaşında emekli olan Rus dövüşçünün çocukluk hayalinin futbolcu olmak olduğu ve koyu bir Real Madrid taraftarı olduğu öğrenildi.

Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu
Ali Gülhan
Haberler.com
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