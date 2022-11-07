Hakem Zorbay Küçük'ün biyografisi araştırılıyor. Ünlü hakem Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Zorbay Küçük nereli, kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geliyor. Peki, Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük kaç yaşında ve nereli? Zorbay Küçük biyografisi!

Zorbay Küçük kimdir ve kaç yaşında olduğunu merak ediliyor. Adana'da dünyaya gelen Zorbay Küçük kaç yaşında, kimdir soruların yanıt aranıyor. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğlu olan Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük kaç yaşında ve nereli? Zorbay Küçük biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

18 Ekim 1992'de Adana'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçı ile başlamıştır ve o sezon sadece tek maç yönetmiştir