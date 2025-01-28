Ziyech gitti mi, Ziyech hangi takıma gitti?
Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya çok yakın. Ziyech, yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gidecek. Ziyech gitti mi, Ziyech hangi takıma gitti?
Süper Lig devi Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya yakın. Ziyech gittimi, Ziyech hangi takıma gitti?
İMZAYA GİDİYOR
TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.
ADECE 1 ASİSTİ VAR
31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi.