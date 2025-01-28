Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili

Ziyech gitti mi, Ziyech hangi takıma gitti?

Ziyech gitti mi, Ziyech hangi takıma gitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya çok yakın. Ziyech, yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gidecek. Ziyech gitti mi, Ziyech hangi takıma gitti?

Süper Lig devi Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya yakın. Ziyech gittimi, Ziyech hangi takıma gitti?

İMZAYA GİDİYOR

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

ADECE 1 ASİSTİ VAR

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
img

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
img

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları

İmzayı attı! İşte sözleşme detayları
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.