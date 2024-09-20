Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Takımda Mauro Icardi antrenmanın tamamında yer alırken, Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı? Ziyech derbide yok mu?

ZİYECH DERBİDE YOK MU?

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Takımda Mauro Icardi antrenmanın tamamında yer alırken, Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise saha çalışmalarına başladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in derbide forma giymesi beklenmiyor.