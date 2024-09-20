Üye Girişi
Haberler

Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Peki, Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Takımda Mauro Icardi antrenmanın tamamında yer alırken, Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı? Ziyech derbide yok mu?

ZİYECH DERBİDE YOK MU?

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Takımda Mauro Icardi antrenmanın tamamında yer alırken, Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise saha çalışmalarına başladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in derbide forma giymesi beklenmiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Hakim Ziyech Hakim Ziyech Galatasaray Soğuk Haber Fenerbahçe Futbol Spor

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

 Narin cinayetinde gerçeğe bir adım daha! Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Hicri Takvim'deki kaçıncı aydır? Hicri takvim kaç gündür? Hicri takvimde kaç ay var? Büyük Selçuklu Devleti ilk hükümdarı kimdir? Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi? Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu? Hamza Cengiz Şen kimdir? Hamza Cengiz Şen kaç, yaşında, nereli mesleği ne? Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı? Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn kim, Gökhan İn'i kim darbetti, tokat atan kim? (DARP VİDEOSU VAR MI?) Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne? Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });