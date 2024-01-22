Ziraat Türkiye Kupası son 16'ya kalan takımlar hangileri? 2024 Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar ve eşleşmeleri belli oldu. 2024 Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu eşleşmeleri futbol severlerin merakla beklediği açıklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16'ya kalan takımlar hangileri? İşte, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Türkiye Kupası'nda son 16 turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ!

Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler şöyle: