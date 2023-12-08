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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

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Galatasaray'ın seri başı olacağı kura çekimleri bugün A Spor'dan naklen yayınlanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçlarının tamamlanmasının ardından gözler 5.tur kura çekimine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu turda kupa müsabakalarına, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacaktır.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor.

DİĞER TAKIMLAR

Samsunspor, Rizespor, Pendikspor, Ümraniyespor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Eyüpspor, Göztepe, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, 24 Erzincanspor, Kırklarelispor.

Osman Demir
Osman Demir
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