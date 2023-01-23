Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş hangi torbada?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş hangi torbada? İşte, detaylar…
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş hangi torbada gibi sorular Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çkimi öncesi merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
ZTK kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.