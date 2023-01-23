Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş hangi torbada? İşte, detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş hangi torbada gibi sorular Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çkimi öncesi merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?