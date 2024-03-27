Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar?

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklama:

Maaşını Ziraat'ten Alan Emeklilerin Bir Artısı Daha Var! Emekli Maaşına Promosyon Ödemesi Ziraat'te!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

• Şubelerimiz,

• İnternet Şubemiz,

• Ziraat Mobil,

• ATM'lerimiz,

• SMS

• Müşteri İletişim Merkezimiz

aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.