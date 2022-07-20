Pertevniyal Lisesinden mezun olan Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Abdullah Zihni Göktay (2 Aralık 1945), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır. 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.

Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.

TİYATRO OYUNLARI

Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu

Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

FİLMLERİ

1976 Tosun Paşa (Ruhi)

1976 Meraklı Köfteci (Deli kaleci)

1984 Fahriye Abla

1984 Atla Gel Şaban (Halil)

2003 Beybaba (TV Filmi - TRT)

2003 Hababam Sınıfı Merhaba (Üçbuçuk Yusuf)

2004 Koltuk (TV Filmi - TRT)

2004 Hababam Sınıfı Askerde (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)

2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk (Yusuf Yusuf)

2005 Döngel Karhanesi (Sabri)

2008 Çıngıraklı Top (Ahi)

2009 7 Kocalı Hürmüz (Ermeni İhtiyar)

2014 Zaman Makinesi 1973 (Şakir Dede)

2015 Kara Bela (Kudret'in babası)

2017 Yaşamak Güzel Şey (Müfit'in babası)

2021 Seni Bulacağım Oğlum

DİZİLERİ

1986 Kuruntu Ailesi (Bayram Efendi)

1989 Bizimkiler (Muvaffak / 1998 - 2002)

1994 Yazlıkçılar (Naci)

1994 Bekarlık Sultanlık mı?

1995 Oğlum Adam Olacak

1997 Komşu Komşu

1997 Eltiler

2000 Üvey Baba - Ethem

2000 Ah Şu Komşular

2002 Biz Size Aşık Olduk (Cemal)

2002 Koçum Benim (Okul Müdürü İsmail Bey)

2003 Hadi Uç Bakalım (Şefik)

2004 Avrupa Yakası (Altın Makas Cihat) (Konuk oyuncu)

2004 Cennet Mahallesi (Göttingenli Ethem / 2005 - 2007)

2006 Geçmiş Zaman Olur ki

2008 Mert ile Gert (Poyraz)

2009 Ah Kalbim (Hakkı)

2011 Adım Bayram Bayram (Cemşit Dede)

2014-2015 Ulan İstanbul (Servet)

2020 Şaşkın Bakkal 216