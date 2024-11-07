Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir?

AZ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Murat Göle, teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, Mourinho'nun daha önce de bu tercihi yaptığının altını çizerek, "Hocamızın diğer çalıştığı kulüplerde de tercihi bu yöndeydi. UEFA maçlarında cezalı olduğu zaman basın toplantılarına yardımcı antrenörü çıkarma tercihini kullandığı için aramızda yer almıyor." açıklamasını yaptı. Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir?

FENERBAHÇE YARDIMCI HOCASI ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Doğum: 26 Eylül 1979 ( yaşında), İstanbul, Türkiye

Çalıştırdığı takımlar: Fenerbahçe (Geçici teknik direktör, 2020–2020), Fenerbahçe (assistant manager, 2020–2020)

Zeki Murat Göle 26 Eylül 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. UEFA Pro lisansına sahip olan Zeki Murat Göle 1998-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda eğitim almıştır.

2007 yılının Şubat ayında Fenerbahçe Futbol Okulu'nda görev yapmaya başlayan Zeki Murat Göle, U18 Futbol Takımı Antrenörü, A2 Futbol Takımı Antrenörü, U16 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu, U17 Futbol Takımı Teknik Surumlu gibi görevler üstlenmiştir.

Son olarak 2014 yılından itibaren Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'da görev yapmaktadır.