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Zaniolo dönecek mi? Zaniolo Galatasaray'a geri gelecek mi?

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Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü. Peki, Zaniolo dönecek mi? Zaniolo Galatasaray'a geri gelecek mi?

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe tekrar geri döneceği kaydedildi. Zaniolo dönecek mi? Zaniolo Galatasaray'a geri gelecek mi?

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre, Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermek istiyor.

SEZON BAŞINDA KİRALANDI

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Nicolo Zaniolo Futbol Gündem Spor Haberler

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