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Zaha neden kadroda yok, Galatasaray – Young Boys Zaha neden yok, sakat mı?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. İlk 11'ler belli olurken Zaha yok mu neden yok, sakat mı, merak edildi.

Teksilcimiz Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta Young Boys ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Peki, Zaha neden kadroda yok, Galatasaray – Young Boys Zaha neden yok, sakat mı?

GALATASARAY – YOUNG BOYS MAÇINDA ZAHA NEDEN YOK?

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray 11'i:

Zaha neden kadroda yok, Galatasaray – Young Boys Zaha neden yok, sakat mı?

Yedekler : Batuhan, Günay, Kerem D., Mertens, Yunus, Dubois, Berkan, Jelert, Recep, Ali Turap, Efe, Metehan

Zaha kadroda yer almıyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacaktır.

Osman Demir
Osman Demir
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