Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ulaştı. Başvurular bu hafta sona erecek, hak sahipleri 29 Aralık'tan itibaren çekilecek kuralarla belirlenecek.

  • Yüzyılın Konut Projesi için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, banka şubeleri üzerinden 19 Aralık'ta sona erecek.
  • Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.
  • Hak sahiplerini belirleyecek kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" yoğun ilgi gördü. 10 Kasım'da başlayan başvurular, kısa sürede 5 milyon 440 bin rakamına ulaştı. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR BU HAFTA BİTİYOR

Sosyal konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

KONUT TİPLERİ VE SATIŞ KOŞULLARI

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Proje kapsamında konutların yüzde 40'ı 80 metrekarelik 2+1, yüzde 30'u 65 metrekarelik 2+1, kalan yüzde 30'u ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

FİYATLAR VE TAKSİTLER BELLİ OLDU

Anadolu illerinde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin liradan, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin liradan, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da ise fiyatlar 1+1 için 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1 için 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1 için 2 milyon 950 bin lira olarak belirlendi. Taksitler şehir ve konut tipine göre 6 bin 750 liradan başlayıp 11 bin 63 liraya kadar çıkıyor.

KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?

Hak sahiplerinin yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engellilere, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuklu ailelere, yüzde 20'si 18–30 yaş arası gençlere ayrılırken, kalan yüzde 40'lık kontenjan diğer başvuru sahiplerine tahsis edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden faydalanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hane halkı net gelir sınırı İstanbul'da 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lira olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin, kendileri ve aile bireyleri adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu ya da TOKİ ile yapılmış bir sözleşmesi bulunmaması şartı aranıyor.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
title