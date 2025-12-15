Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" yoğun ilgi gördü. 10 Kasım'da başlayan başvurular, kısa sürede 5 milyon 440 bin rakamına ulaştı. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR BU HAFTA BİTİYOR

Sosyal konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

KONUT TİPLERİ VE SATIŞ KOŞULLARI

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Proje kapsamında konutların yüzde 40'ı 80 metrekarelik 2+1, yüzde 30'u 65 metrekarelik 2+1, kalan yüzde 30'u ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

FİYATLAR VE TAKSİTLER BELLİ OLDU

Anadolu illerinde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin liradan, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin liradan, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da ise fiyatlar 1+1 için 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1 için 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1 için 2 milyon 950 bin lira olarak belirlendi. Taksitler şehir ve konut tipine göre 6 bin 750 liradan başlayıp 11 bin 63 liraya kadar çıkıyor.

KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?

Hak sahiplerinin yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engellilere, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuklu ailelere, yüzde 20'si 18–30 yaş arası gençlere ayrılırken, kalan yüzde 40'lık kontenjan diğer başvuru sahiplerine tahsis edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden faydalanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hane halkı net gelir sınırı İstanbul'da 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lira olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin, kendileri ve aile bireyleri adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu ya da TOKİ ile yapılmış bir sözleşmesi bulunmaması şartı aranıyor.