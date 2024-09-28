Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nereye transfer oldu?

Yusuf Yazıcı hangi takımda? Son olarak Lille forması giyen ve geçtiğimiz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Peki, Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nereye transfer oldu? Detaylar...

YUSUF YAZICI HANGİ TAKIMDA?

Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'a transfer oldu.

Fransız ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra bonservisini eline alan 27 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, Yusuf ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.