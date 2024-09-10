Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Birçok yıldız ismi kadrosuna katan ve sezona fırtına gibi giriş yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, son olarak milli yıldızı gündemine aldı. Peki, Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Detaylar...

YUSUF YAZICI BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri dönüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservisini elinde bulunduran Yusuf ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakan 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmeler başladı.

YUSUF YAZICI TRANSFERİ GÜNDEMDE

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan ve henüz bir kulüple anlaşamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı listesine ekledi.

Beşiktaş'ın Olympiakos ve Lazio ile adı anılan 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücret konusunda anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.

Yusuf Yazıcı, 2019'da kapısından girdiği son kulübü Lille'de 135 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf, Fransız ekibiyle sözleşmesi olduğu sırada Trabzonspor ve CSKA Moskova'da da bir dönem kiralık olarak forma giymişti.