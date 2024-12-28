YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL?

Yurtdışı çıkış harcına zam mı geldi? Yurt dışı harç pulu ne kadar geçerli? Yurt dışı harç pulu nereden alınır? soruları gündeme geliyor. 1 Ocak itibarıyla basılı harç pulu uygulaması sona eriyor.Yurt dışı harç pulundan kimler muaf? Yurt dışı harç pulu ne kadar 2025? Detaylar haberimizdedir…

YURT DIŞI HARÇ PULU NE KADAR 2025?

1 Ocak 2025'ten itibaren yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona ererken, harç 710 TL olarak belirlendi. Ödemeler artık dijital platformlar üzerinden yapılabilecek.

YURT DIŞI HARÇ PULU KAÇ TL?

1 Ocak itibariyle sona erecek harç pulu dönemiyle ilgili olarak havayolu şirketleri sosyal medya hesaplarından yolcularına bir bilgilendirme de bulundu. Yapılan bildirimde, "Yurt dışına çıkış planı yapan misafirlerimizin dikkatine, 1 Ocak 2025'ten itibaren, basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona erecektir. Yurt dışı çıkış harç pulu ödemelerinizi Dijital Vergi dairesi, GIB mobil uygulaması, Anlaşmalı bankalar, PTT ve Vergi dairelerinde yapabilirsiniz. Harç pulu uygulaması yalnızca Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile seyahat eden yolcular için geçerli olduğunu hatırlatırız" denildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak itibariyle 710 TL'ye yükseltildi.