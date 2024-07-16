YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi?

Yurtdışı çıkış harcına ne kadar zam geldi, kaç TL olduğu merak ediliyor. Yurt dışı çıkış harcının bin 500 TL ile 3 bin TL arasında olacağı iddia ediliyordu. Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir...

YURT DIŞI HARÇ PULU NE KADAR OLDU?

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılı itibarıyla da 150 TL olarak uygulanan harç bedeli için güncel tutar artık 500 TL olarak belirlendi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA NE KADAR ZAM GELDİ?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olduğunu açıkladı.