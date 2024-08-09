Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce yatırılmasına imkan sağladı. YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI || Yurt dışı çıkış harcı nasıl, nereden ödenir?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

YURT DIŞI HARCI GELİR İDARE BAŞKANLIĞI'NDAN MI ÖDENECEK?

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ