Yunuz Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler kadrosuna yedeklerden dahil olan Yunus Emre Karabacak, sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce 2021 Survivor sezonunda da mücadele eden Karabacak, özellikle güreş branşındaki başarılarıyla biliniyor. Ünlü güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu olan Yunus Emre Karabacak, babasını Kasım 2020'de kaybetti.

SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. 35 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş sporu ile uğraşıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020'de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur. Eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi