Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı

Yunuz Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yunuz Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli, evli mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın anonsuyla Survivor macerasına tekrar adım atan Karabacak, güçlü ve hırslı yapısıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, onun yaşamına dair detaylar...

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler kadrosuna yedeklerden dahil olan Yunus Emre Karabacak, sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce 2021 Survivor sezonunda da mücadele eden Karabacak, özellikle güreş branşındaki başarılarıyla biliniyor. Ünlü güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu olan Yunus Emre Karabacak, babasını Kasım 2020'de kaybetti.

SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. 35 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş sporu ile uğraşıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020'de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur. Eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Seda Sayan'ın tefecilik soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
img

Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e sert sözler
img

Bütün ülke onu konuşuyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
Alarmları kurun! Arda Güler, ilk 11'de

Arda gözümüzün pasını silecek
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.