Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Ajax maçında yok mu?

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Yunus Akgün oyundan alınmıştı. Bu gelişmenin ardından taraftarlar, milli futbolcunun sakatlık yaşayıp yaşamadığını ve Ajax maçında sahada olup olmayacağını merak ediyor.

YUNUS AKGÜN'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Yunus Akgün'ün durumu endişe yarattı. 25 yaşındaki milli futbolcunun yüz ifadesi, bir sakatlık problemi yaşadığını ortaya koydu.

AJAX MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Gelen bilgilere göre Yunus Akgün'ün Ajax karşısında sahada yer alması düşük bir ihtimal. Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken risk alınmaması yönünde karar çıkabileceği konuşuluyor.

SİNGO GERİ DÖNÜYOR, İLKAY GÜNDOĞAN SAKAT

Galatasaray cephesinde sevindirici gelişme ise Wilfried Singo'nun takıma dönmesi oldu. Yıldız futbolcunun Ajax mücadelesinde forma giymesi bekleniyor. Buna karşın, sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan'ın karşılaşmada görev alması beklenmiyor.