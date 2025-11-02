Haberler

Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Ajax maçında yok mu?

Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Ajax maçında yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak mücadele öncesinde sakatlık endişesi yaşanıyor. Peki, Yunus Akgün'ün durumu ne? Genç futbolcu Ajax karşılaşmasında forma giyebilecek mi?

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Yunus Akgün oyundan alınmıştı. Bu gelişmenin ardından taraftarlar, milli futbolcunun sakatlık yaşayıp yaşamadığını ve Ajax maçında sahada olup olmayacağını merak ediyor.

YUNUS AKGÜN'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Yunus Akgün'ün durumu endişe yarattı. 25 yaşındaki milli futbolcunun yüz ifadesi, bir sakatlık problemi yaşadığını ortaya koydu.

AJAX MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Gelen bilgilere göre Yunus Akgün'ün Ajax karşısında sahada yer alması düşük bir ihtimal. Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken risk alınmaması yönünde karar çıkabileceği konuşuluyor.

SİNGO GERİ DÖNÜYOR, İLKAY GÜNDOĞAN SAKAT

Galatasaray cephesinde sevindirici gelişme ise Wilfried Singo'nun takıma dönmesi oldu. Yıldız futbolcunun Ajax mücadelesinde forma giymesi bekleniyor. Buna karşın, sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan'ın karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.