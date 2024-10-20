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Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı?

Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı?
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Galatasaraylı Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı Beşiktaş'a yönelik küfür içeren video sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar ayağa kalktı. Peki, Yunus Akgün Beşiktaş paylaşımı ne ? Yunus Akgün ceza alacak mı?

Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu. Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne ? Yunus Akgün ceza alacak mı?

YUNUS AKGÜN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI NE?

Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyeti sonrası 'Adanmış Hayatların Umudu' isimli küfür içeren tribün bestesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Derbi öncesi yaşanan bu olay, futbol camiasında geniş bir yankı uyandırırken, Yunus Akgün gelen tepkiler sonrası paylaşımdaki müziği kaldırdı.

YUNUS AKGÜN CEZA ALACAK MI?

Olayın ardından Beşiktaş taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek, oyuncunun bu paylaşımı nedeniyle disiplin talimatlarının 41. maddesinin uygulanmasını talep etti.

Futbol disiplin talimatının 41. maddesinde, şu ifadeler yer alıyor:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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