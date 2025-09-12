Çeyrek finalde Polonya'yı saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdıran milliler, şimdi gözünü Yunanistan karşısında zafere dikti. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Türkiye – Yunanistan yarı final mücadelesinin maç günü, başlama saati ve yayın bilgileri basketbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Yunanistan Türkiye basketbol maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak dev mücadele, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Nefeslerin tutulacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

68 YIL SONRA TARİHİ SERİ

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek üst üste 7 galibiyete ulaştı. Milli ekip, en son EuroBasket 1957'de art arda 7 maç kazanmayı başarmıştı ve bu tarihi başarıyı yıllar sonra tekrar ederek büyük bir gurur yaşattı.

TÜRKİYE – YUNANİSTAN REKABETİNDE 67. RANDEVU

Milliler, Yunanistan ile tarihlerinde 67. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 1936'da İstanbul'da karşılaşmış, Türkiye sahadan 49-12 galip ayrılmıştı. Ancak iki ülke arasında oynanan son maçta Yunanistan, Türkiye'yi 98-80'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN TEK MAÇ MI?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak dev mücadele tek maç olarak oynanacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak yarı final mücadelesi, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Xiaomi Arena'da gerçekleştirilecek. Basketbolseverler, Avrupa'nın dev iki ekibinin mücadelesine bu modern salonda tanıklık edecek.