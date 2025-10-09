Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına takviye planlıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de gündeme gelen Strahinja Pavlovic'i yeniden transfer listesine aldı.

MİLAN FORMASI GİYİYOR

İtalyan ekibi Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper, Galatasaray yönetiminin radarına girdi. Teknik heyet, savunmadaki rotasyonu güçlendirmek için Pavlovic ismini öncelikli hedefler arasına dahil etti.

21 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray'ın, daha önce Pavlovic için 21 milyon euroluk teklif sunduğu, ancak oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemediği gerekçesiyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Bu kez sarı-kırmızılıların, oyuncuyu ikna etmek için yeniden temaslara başlayacağı bildirildi.