Yok artık daha neler Livakovic! Yeni takımını karıştırdı

Fenerbahçe'den kiralık olarak Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da zor günler geçiriyor. Hırvat kaleci, yedek kalmaktan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

İMZA ATTIĞI GÜNDEN BERİ YEDEK

Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı için La Liga ekibi Girona'ya transfer olan Livakovic, yeni takımında da aynı kaderi yaşadı. İmza attığı günden bu yana hiçbir maçta ilk 11'de forma giyemeyen tecrübeli eldiven, bu durumdan rahatsızlığını teknik heyete iletti.

HOCASINA TALEBİNİ İLETTİ, RET CEVABI ALDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 30 yaşındaki kaleci, teknik direktör Michel ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Livakovic, hocasından ilk 11'de forma giymek için izin istedi ancak Michel bu talebi olumsuz yanıtladı.

TAKIM İÇİNDE GERGİNLİK

Bu gelişmenin ardından Livakovic'in takım arkadaşlarıyla iletişimini kestiği ve çoğu futbolcuyla konuşmadığı öne sürüldü. Yalnız kalmayı tercih eden kaleciye, bazı futbolcuların da mesafeli davrandığı iddia edildi.