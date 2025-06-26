YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

Her yıl milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yks'de, sınav güvenliğini sağlamak adına binlerce personel görev alıyor. Görevliler, sınav sonrası hak ettikleri ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Bu nedenle, "Yks gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM, geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre YKS gözetmen ücretlerini sınavdan yaklaşık bir hafta sonra yatırmaktadır. Bu çerçevede, 21-22 Haziran'da yapılan 2025 YKS oturumlarının ardından, YKS gözetmen ücretlerinin 28 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

2025 YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

YKS gözetmen ücretleri görev türüne göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılı için belirlenen görevlendirme ücretleri şu şekildedir: salon başkanları 1.338 TL, gözetmenler 1.223 TL, yedek gözetmenler 1.070 TL, bina sınav sorumluları 1.720 TL, bina yöneticileri ise 1.384 TL ödeme alacaktır.

GÖZETMEN ÜCRETİNİ KİMLER ALABİLİR?

YKS gözetmen ücretleri, ÖSYM'nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden atanmış ve görevi onaylanmış kişilere yatırılmaktadır. Bu nedenle, görevlilerin banka hesap bilgilerinin sistemde güncel olması büyük önem taşır.