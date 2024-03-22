Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı!

YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar ve sandık görevlisi ne iş yapar soruları gündeme geliyor. 2024 Yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar da dikkat çekiyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde görev almak için başvuruda bulunan sandık görevlilerinin başvuruları Şubat ayında sona ermiştir. Peki, Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandık görevlilerinin ücretleri belirlenmiştir. Buna göre,

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Oy verme işlemlerinin yönetilmesi:

Seçmenlerin kimliklerini kontrol etmek ve seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını doğrulamak

Seçmenlere oy pusulalarını ve zarfları dağıtmak

Oy verme işleminin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak

Kullanılmış oy pusulalarının sandığa atılmasını denetlemek

Oy sayım ve dökümünün yapılması:

Oy verme süreci tamamlandığında, sandığı açarak oyların sayımını gerçekleştirmek

Oyların geçerliliğini kontrol etmek ve geçersiz oyları ayırmak

Geçerli oyların sayısını ve her adaya düşen oy sayısını tutanağa kaydetmek

Seçim sonuçlarının belgelenmesi:

Sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra, seçim sonuçlarını tutanağa geçirmek

sonuçlarını tutanağa geçirmek Tutanakları imzalamak ve ilçe seçim kuruluna sunmak

Diğer sorumluluklar: