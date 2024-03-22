Üye Girişi
Haberler

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar ve sandık görevlisi ne iş yapar soruları gündeme geliyor. 2024 Yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar da dikkat çekiyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde görev almak için başvuruda bulunan sandık görevlilerinin başvuruları Şubat ayında sona ermiştir. Peki, Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandık görevlilerinin ücretleri belirlenmiştir. Buna göre,

  • Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
  • Sandık memurlarına 2.088 TL,
  • Partili üyelere 1.044 TL,
  • Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Oy verme işlemlerinin yönetilmesi:

  • Seçmenlerin kimliklerini kontrol etmek ve seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını doğrulamak
  • Seçmenlere oy pusulalarını ve zarfları dağıtmak
  • Oy verme işleminin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
  • Kullanılmış oy pusulalarının sandığa atılmasını denetlemek
  • Oy sayım ve dökümünün yapılması:
  • Oy verme süreci tamamlandığında, sandığı açarak oyların sayımını gerçekleştirmek
  • Oyların geçerliliğini kontrol etmek ve geçersiz oyları ayırmak
  • Geçerli oyların sayısını ve her adaya düşen oy sayısını tutanağa kaydetmek

Seçim sonuçlarının belgelenmesi:

  • Sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra, seçim sonuçlarını tutanağa geçirmek
  • Tutanakları imzalamak ve ilçe seçim kuruluna sunmak

Diğer sorumluluklar:

  • Diğer sandık kurulu üyeleriyle işbirliği yaparak seçimin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak
  • Herhangi bir usulsüzlük veya şüpheli durumla karşılaşıldığında, durumu ilçe seçim kuruluna bildirmek
  • Seçim sandık görevlileri, demokratik bir seçimin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynarlar. Görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmeleri, seçim yasalarına uygun hareket etmeleri önemlidir.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sandık Görevlisi Gündem Finans Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title