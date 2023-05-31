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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Yeni Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanı kim olacak ve yeni Ulaştırma Bakanı kim 2023 gündeme geliyor. Yeni Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanı kim olacak ve yeni Ulaştırma Bakanı kim 2023 merak ediliyor. Yeni Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanı kim olacak? Yeni Ulaştırma Bakanı kim 2023? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ULAŞTIRMA HABERLEŞME ALTYAPI BAKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıkarken, Hazine ve Maliye olarak ayrılması gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse Cevdet Yılmaz ve Lütfen Elvan'ın ismi geçiyor. İşte kulislerde konuşulan tüm isimler.

YENİ ULAŞTIRMA BAKANI KİM 2023?

Yeni kabinede Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı için konuşulan isimler: Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı