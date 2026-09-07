Haberler

Yeni OVP'de esnek çalışma modeli ve kreş desteği öne çıkıyor

Yeni OVP'de esnek çalışma modeli ve kreş desteği öne çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Program, atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmayı, kadın ve genç istihdamını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda haftalık çalışma günlerinin esnetilmesi, uzaktan ve kısmi çalışma modellerinin yasal güvenceye kavuşturulması ve çalışan ebeveynlere kreş desteği sağlanması gibi reformlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Program, Türkiye'de çalışma hayatını kökten değiştirecek adımlar içeriyor. Programın temel hedefi atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak ve kadın ile genç istihdamını artırmak. Bu kapsamda haftalık çalışma günlerinin esnetilmesi, uzaktan ve kısmi çalışma modellerinin yasal güvenceye kavuşturulması ve çalışan ebeveynlere kreş desteği sağlanması planlanıyor.

Yeni OVP döneminde küresel dijital dönüşüme ve modern iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla geleneksel mesai saatleri ve çalışma günleri esnek hale getirilecek. Yapılacak yasal düzenlemelerle işçi ve işveren taraflarının ihtiyaçları ortak paydada buluşturulacak. Sosyal güvenlik sistemi, yeni nesil esnek ve parça zamanlı çalışma modelleriyle tam uyumlu hale getirilecek; böylece kısmi zamanlı veya esnek saatlerle çalışan vatandaşların sosyal haklarında ve emeklilik primlerinde herhangi bir hak kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakim karşısına çıkıyor
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

90+6'da yedikleri golle yıkıldılar, 90+8'de mucizevi golle kazandılar
Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor

İki ülke arasında gerilim yükseliyor: Hamleler art arda geldi

Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu