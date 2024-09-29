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Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
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ABD'de Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, yazılım hataları nedeniyle toplamda 150 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Bu araçlardaki kritik güvenlik sorunlarını gidermek amacıyla yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak sunulacak.

ABD'de otomotiv sektöründe büyük yankı uyandıran bir geri çağırma dalgası başladı. Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, yazılım hataları nedeniyle toplamda 150 bin aracı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, araçlarda tespit edilen kritik yazılım hataları güvenlik riskleri oluşturuyor.

NEDEN GERİ ÇAĞRILDILAR?

Mazda, 77 bin 670 aracını geri çağırırken, hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına yol açabilecek bir yazılım hatası olduğunu belirtti. Toyota ise 42 binden fazla aracını geri çağıracak. NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi. Mercedes-Benz de 27 bin 190 aracını, motor kontrol ünitesi yazılımının direksiyon kabiliyetine etki ile aşırı ısınma ve motorun durmasına neden olabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.

GÜNCELLEMELER ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

3 marka da yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak sağlayacak. Araç sahiplerinin, bu güncellemeleri yaptırmak için araçlarını bayilere götürmeleri gerekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil

Teknoloji Otomobil Yazılım Ekonomi Dünya Mazda

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Yorumlar (5)

Perwer:

Yazılım çağında Olduğumuza göre normal bir durumdur. Bu arada bizim TOGG’dan haberler gelmiyor artık, yoksa ben mi bilmiyorum?

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sade vatandaş:

araçların giderek karmaşık bir yapıda üretilmesi sürücüye kolaylık sağlayan özelliklerin aslında sürücünün aracı sürüş kontrol yeteneğini körelttiğinin kimse farkında değil zaten bu sistemler sürüş esnasında bu tip araçlarda hatalı bir şekilde sürücüye müdahale edebiliyor kim ne derse desin en iyisi kara şanzıman düz vites araçlar bu araçlarda araç size hükmedeceğine siz araca hükmediyorsunuz

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Kenan Tepretoğlu:

Ucuz satıyorlar diye Çin araçlarına dandik diyenler burada mı

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