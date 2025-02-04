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Yavuz Özden kimdir? Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden kaç yaşında, nereli?

Yavuz Özden kimdir? Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden kaç yaşında, nereli?
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Türk spor camiasında adından söz ettiren Yavuz Özden, özellikle kick boks alanındaki başarılarıyla tanınan bir isimdir. "Yavuz Özden kimdir?" ve "Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden nereli?" gibi sorular, son dönemde merak konusu olmuştur.

Yavuz Özden, ulusal ve uluslararası kick boks turnuvalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir. Ancak, son zamanlarda spor kariyerinden çok, yaşadığı olaylarla gündeme gelmiştir. Peki, Yavuz Özden kaç yaşında, kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte detaylar…

YAVUZ ÖZDEN KİMDİR?

Yavuz Özden, Türk kick boks camiasının tanınmış isimlerinden biridir. Kariyeri boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Ancak, doğum tarihi ve memleketi gibi kişisel bilgileri hakkında kamuya açık detaylar sınırlıdır.

YAVUZ ÖZDEN KİME SALDIRDI?

Bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, iddiaya göre engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı (38) yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden de şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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