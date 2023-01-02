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Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

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Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. İzleyiciler konu hakkında, Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma yeni bölümü yok mu? Yasak Elma yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? Yasak Elma günü mü değişti, hangi gün? İşte detaylar...

Yasak Elma yeni bölüm yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu?Yasak Elma yeni bölüm yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu?

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

Yasak Elma yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat 2 Ocak bugün dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi yeni bölümüyle haftaya 9 Ocak'ta ekranlara gelecek.

Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bugün olmayacak. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Yasak Elma'nın eski bölümü var. Yasak Elma yeni bölümü ile 9 Ocak 2023 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Yasak Elma'nın yeni bölümü 9 Ocak 2023'te ekranlara gelecek.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#EnYıl güçlerini yeniden birleştiriyor mu? #YasakElma yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi FOX'ta."

Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

Talat Bulut - Halit Argun

Şevval Sam - Ender Çelebi

Eda Ece - Yıldız Yılmaz

Şafak Pekdemir - Zehra Argun

Onur Tuna - Alihan Taşdemir

Sevda Erginci - Zeynep Yılmaz

Nesrin Cavadzade - Şahika Ekinci

Barış Kılıç - Kaya Ekinci

Tuvana Türkay - Ayşe/Leyla Çelebi

Gökhan Alkan - Kerim İncesu

Erdal Özyağcılar - Hasan Ali Kuyucu

Berk Oktay - Çağatay Kuyucu

Biran Damla Yılmaz - Kumru Yıldırım

Murat Aygen - Doğan Yıldırım

Şebnem Dönmez - Handan Kılıç

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yasak Elma Dizi Gündem Magazin Haberler

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