Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
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Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. İzleyiciler konu hakkında, Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma yeni bölümü yok mu? Yasak Elma yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? Yasak Elma günü mü değişti, hangi gün? İşte detaylar...
Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
Yasak Elma yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat 2 Ocak bugün dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi yeni bölümüyle haftaya 9 Ocak'ta ekranlara gelecek.
Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bugün olmayacak. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Yasak Elma'nın eski bölümü var. Yasak Elma yeni bölümü ile 9 Ocak 2023 Pazartesi günü ekranlara gelecek.
Yasak Elma'nın yeni bölümü 9 Ocak 2023'te ekranlara gelecek.
Twitter paylaşımı şöyle:
"#EnYıl güçlerini yeniden birleştiriyor mu? #YasakElma yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi FOX'ta."
Talat Bulut - Halit Argun
Şevval Sam - Ender Çelebi
Eda Ece - Yıldız Yılmaz
Şafak Pekdemir - Zehra Argun
Onur Tuna - Alihan Taşdemir
Sevda Erginci - Zeynep Yılmaz
Nesrin Cavadzade - Şahika Ekinci
Barış Kılıç - Kaya Ekinci
Tuvana Türkay - Ayşe/Leyla Çelebi
Gökhan Alkan - Kerim İncesu
Erdal Özyağcılar - Hasan Ali Kuyucu
Berk Oktay - Çağatay Kuyucu
Biran Damla Yılmaz - Kumru Yıldırım
Murat Aygen - Doğan Yıldırım
Şebnem Dönmez - Handan Kılıç