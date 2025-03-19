YARIM ALTIN NE KADAR? 19 Mart altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düşecek mi?

19 Mart 2025 güncel altın fiyatları yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor. Özellikle altına olan talebin artması, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Vatandaşlar, yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarındaki artışın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Altın fiyatları düşecek mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 19 Mart Çarşamba yarım altın ne kadar? 19 Mart altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düşecek mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

19 Mart itibarıyla, gram altın 4.068 TL seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Çeyrek altın ise 6.017 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını fiyatları da yükselişe geçti. Bu hareketlilik, altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yarım altın ise alışta 11.838 TL, satışta 12.017 TL seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

19 Mart 2025 itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.050 TL, satış fiyatı ise 4.068 TL olarak belirlendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 5.950 TL, satış fiyatı ise 6.017 TL seviyelerinde bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ise 23.610 TL'den alınıyor, 23.969 TL'den satılıyor.