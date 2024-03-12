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Worldcoin'in İspanya'daki yasal mücadelesi devam ediyor

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İspanya'da, kullanıcıların rızasını iptal edememeleri ve reşit olmayanlardan veri toplama iddiaları üzerine, Worldcoin'in veri toplama işlemleri geçici olarak durduruldu. Worldcoin, bu karara itiraz etti ancak İspanya Yüksek Adalet Mahkemesi, Worldcoin'in itirazını reddetti. Mahkeme, Worldcoin'in uygulamalarının veri koruma yasalarına uygun olmadığına karar verdi. Worldcoin, daha önce de Hong Kong, Kenya ve Hindistan gibi ülkelerde düzenleyici engellerle karşılaşmıştı.

İspanya'daki veri toplama faaliyetleri, yerel düzenleyici tarafından geçici olarak durdurulan Worldcoin, hukuki yollarla karşı atağa geçse de başarısız oldu.

AEPD'nin Geçici Yasağı ve Worldcoin'in Hukuki Mücadelesi

Dünya çapında kimlik ve finansal kapsayıcılığı artırmayı amaçlayan Worldcoin projesi, İspanya'da yasal bir engele takıldı. İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD), kullanıcıların rızasını iptal edememeleri ve reşit olmayanlardan veri toplama iddiaları üzerine Worldcoin'in veri toplama işlemlerini üç ay süreyle askıya aldı.

Worldcoin, bu karara itiraz ederek AEPD'yi Avrupa Birliği yasalarını ihlal etmekle ve şirketle iletişime geçmemekle suçladı. Şirket, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uyduğunu ve kullanıcıların rızasını açıkça aldığını savundu.

Ancak 11 Mart'ta İspanya Yüksek Adalet Mahkemesi, kamu yararını gözeten bir kararla Worldcoin'in itirazını reddetti. Mahkeme, kullanıcıların rızası konusundaki endişeleri dile getirerek, Worldcoin'in uygulamalarının veri koruma yasalarına uygun olmadığına karar verdi.

Worldcoin, daha önce de Hong Kong, Kenya ve Hindistan gibi ülkelerde düzenleyici engellerle karşılaşmıştı. Şirketin tartışmalara yol açan uygulamaları, kullanıcıların gözlerini tarayan "orb" adlı biyometrik cihazların kullanılmasını içeriyor. Bu uygulama, kullanıcıların mahremiyeti ve biyometrik verilerin güvenliği konusunda endişelere yol açıyor.

Worldcoin'in savunucuları, projenin milyarlarca insana kimlik ve finansal erişim sağlayarak küresel eşitsizliği azaltacağını savunuyor. Eleştirmenler ise projenin veri koruma riskleri ve biyometrik gözetleme konusundaki endişeleri dile getiriyor.

Son olarak Worldcoin'in İspanya'daki yasal mücadelesi, şirketin uygulamalarının etik ve yasal açıdan sorgulanmasına neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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