Wordle günün kelimesi nedir? 29 Mayıs Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? - Haberler

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 29 Mayıs Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 29 Mayıs cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

29 Mayıs Wordle günün kelimesi: TOKUZ



28 Mayıs Wordle günün kelimesi: CADDE

27 Mayıs Wordle günün kelimesi: SAHAF

26 Mayıs Wordle günün kelimesi: KOPYA

25 Mayıs Wordle günün kelimesi: ÖLMÜŞ

24 Mayıs Wordle günün kelimesi: EVRİM

23 Mayıs Wordle günün kelimesi: İSTİF

22 Mayıs Wordle günün kelimesi: PİZZA

21 Mayıs Wordle günün kelimesi: MUZİP

20 Mayıs Wordle günün kelimesi: YAVAN

19 Mayıs Wordle günün kelimesi: CEREN

18 Mayıs Wordle günün kelimesi: TUZCU

17 Mayıs Wordle günün kelimesi: PELİT

16 Mayıs Wordle günün kelimesi: KALAY

15 Mayıs Wordle günün kelimesi: DAVAR

14 Mayıs Wordle günün kelimesi: AVARE

13 Mayıs Wordle günün kelimesi: SAUNA

12 Mayıs Wordle günün kelimesi: BAŞAK

11 Mayıs Wordle günün kelimesi: DÜZEN

10 Mayıs Wordle günün kelimesi: İNANÇ

9 Mayıs Wordle günün kelimesi: SERAP

8 Mayıs Wordle günün kelimesi: GÜDÜM

7 Mayıs Wordle günün kelimesi: ÇELLO

6 Mayıs Wordle günün kelimesi: UYRUK

5 Mayıs Wordle günün kelimesi: DİĞER

4 Mayıs Wordle günün kelimesi: TUZLA

3 Mayıs Wordle günün kelimesi: DÖŞEK

2 Mayıs Wordle günün kelimesi: SÜTLÜ

1 Mayıs Wordle günün kelimesi: FORGO

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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